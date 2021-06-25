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В Хабаровском крае закончилась вакцина от коронавируса

В Хабаровском крае закончилась вакцина от коронавируса

- В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11-й поликлинике, 10-й поликлинике, 5-й поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре.

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