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Против кого дружим? В Польше открыли давно обещанную базу американских ПРО

Против кого дружим? В Польше открыли давно обещанную базу американских ПРО

Польское радио сообщает: в стране с большой помпой открылась постоянная американская база ПРО с ракетными установками, о развертывании которой много писали предыдущие месяцы местные и ведущие западные  СМИ.

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