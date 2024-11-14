Против кого дружим? В Польше открыли давно обещанную базу американских ПРО

Польское радио сообщает: в стране с большой помпой открылась постоянная американская база ПРО с ракетными установками, о развертывании которой много писали предыдущие месяцы местные и ведущие западные СМИ.
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