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Среднеазиатский «Брут»

Среднеазиатский «Брут»

В небольших среднерусских городках и деревнях социологи отмечают интересные тенденции. Коренное население активно и с энтузиазмом вымирает, а в их избах и на огородах тщательно и надолго обосновываются наши братья из независимых государств Средней (или Центральной) Азии.

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