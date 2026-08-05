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Царьград

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АЭС "Кршко" снизит мощность до 80% для контроля температуры воды

АЭС "Кршко" снизит мощность до 80% для контроля температуры воды

АЭС "Кршко" в Словении снизит мощность до 80% с 6 августа для предотвращения перегрева реки Сава. Совместный проект Загреба и Любляны поддерживает экологические нормы и готов к дальнейшему снижению электроэнергии при условиях жары.

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