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США и ОБСЕ готовят провокацию против Тбилиси: СВР раскрыла подлый план - под ударом "Грузинская мечта"

США и ОБСЕ готовят провокацию против Тбилиси: СВР раскрыла подлый план - под ударом "Грузинская мечта"

СВР раскрыла подлый план США и ОБСЕ, которые готовят провокацию против Тбилиси. Под ударом партия "Грузинская мечта", которая не соответствует ожиданиям Вашингтона.

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