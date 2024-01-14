Мина медленного действия

К выборам на острове Тайвань в субботу, 13 января, было приковано внимание всего мира, и многие аналитики даже называли их судьбоносными (при этом жители выбирали членов законодательного юаня — высшего законодательного органа и главу администрации острова.
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