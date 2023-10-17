В страшные годы сталинских репрессий вся правда о древней истории Казахстана была сокрыта в архивах НКВД, а все материальные свидетельства уничтожены.
Первая казахско-динозаврская война
Комментарии
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Сергей Елисеев
Фантазия без границ. Автор что-то явно покурил.
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12 час.
вт
виталий ткачев
фигня....жду что узбеки нароют в своих папирусах...
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11 час.
Ирэна Сергеева
Что нам остаётся - только шутки шутить. Но, честно говоря, эти люди утомили. И ведь ещё найдутся последователи без чести.
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3 час.
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