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Первая казахско-динозаврская война

Первая казахско-динозаврская война

В страшные годы сталинских репрессий вся правда о древней истории Казахстана была сокрыта в архивах НКВД, а все материальные свидетельства уничтожены.

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Комментарии
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Сергей Елисеев
Фантазия без границ. Автор что-то явно покурил.
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12 час.
вт
виталий ткачев
фигня....жду что узбеки нароют в своих папирусах...
Ответить
11 час.
Ирэна Сергеева
Что нам остаётся - только шутки шутить. Но, честно говоря,  эти люди утомили. И ведь ещё найдутся последователи без чести.
Ответить
3 час.

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