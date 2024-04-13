Кино: Ее звал замуж Шарль Азнавур, но она выбрала женатого и небогатого Евгения Евстигнеева: Лилия Журкина

«Советская Софи Лорен», «первая красавица Москвы» — так называли актрису Лилию Журкину. Казалось, что у нее было все, что нужно для счастья: невероятная красота, актерский талант, восхищение влиятельных мужчин не только в СССР, но и за рубежом.
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