15 "ревнивых" историй, финал которых предугадать ну крайне сложно

Каждый, кто сталкивался с ревнивцем, знает: там нет ничего разумного, сплошные эмоции. И сегодня мы не хотим размышлять на тему, что это, признак любви или недоверия — а просто зачитаемся историями о том, в какую чудную сторону может завести порыв ревности.