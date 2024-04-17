Военкор Коц: Удар по базам ВСУ в Чернигове был ювелирным

Удар по целям ВСУ в Чернигове со стороны России, по словам военного корреспондента газеты “Комсомольская правда” Александра Коцу, который высказал это в своем Telegram-канале, был ювелирно точным и своевременным.
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