«Карта движения». Как электромобили смогут перемещаться в севастопольском парке Победы?

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов прокомментировал информацию о том, что в парке Победы ограничат возможность перемещения людей от начала парка до набережной на электромобилях.
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