В день, отмечающий 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свою озабоченность в Telegram-канале, предупреждая, что для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии