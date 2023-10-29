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Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Информация активно расходится по телеграм-каналам. Все ссылаются на источник из окружения певицы. Сообщается, что "примадонна" и её младшие дети, Лиза и Гарри, успешно улетели с Земли обетованной в другое прекрасное место, где любят русских релокантов и офшорный бизнес, - на остров Кипр.

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Комментарии
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карла карлова
Болтается,как дерьмо в проруби.
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2 д.
Jolie
а это они &quot;не видят и не знают&quot; и  даже не орут  на всех углах  как  визжали про СВО((  где ахеджакова и прочая шелуха, когда начали бомбить Сектор Газа ????????????...нету
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2 д.
Лариса Кирюхина
Так и хочется о всемирной бродяжке сказать &quot; умер Максим .ну хрен с ним&quot; Давайте дружно забудем их.
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2 д.

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