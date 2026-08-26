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Царьград

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Рособрнадзор анонсировал обязательный устный экзамен для 9-х классов

Рособрнадзор анонсировал обязательный устный экзамен для 9-х классов

В новом учебном году начнется апробация обязательного устного экзамена по истории для 9-х классов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2027/28 учебного года экзамен станет обязательным, а в этом году проведут ряд апробаций.

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