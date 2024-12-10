Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.
Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Roman Resser
Я знаю. Турки считаются одним из лучших бизнесменов в Германии. Грузию от турков спасла Россия. Немного историю знаю, служил в Лагодехи десять лет.
Ответить
1 час.
леонид рыбаков
так проблема в том что они нам не дают создать комфортный создать курорт . Только дай дай
Ответить
1 час.
elena avdeeva
Типичное мышление политических проституток
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии