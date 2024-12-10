Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.

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Комментарии
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Roman Resser
Я знаю. Турки считаются одним из лучших бизнесменов в Германии. Грузию от турков спасла Россия. Немного историю знаю, служил в Лагодехи десять лет.
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1 час.
леонид рыбаков
так проблема в том что они нам не дают создать комфортный создать курорт . Только дай дай
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1 час.
elena avdeeva
Типичное мышление политических проституток
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31 мин.

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