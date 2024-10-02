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Самолеты в Дубай из Москвы и Екатеринбурга полетят по обходным маршрутам

Самолеты в Дубай из Москвы и Екатеринбурга полетят по обходным маршрутам

Время полета из Москвы до ОАЭ увеличится на 2,5 часа. Так, пресс-служба «Уральских авиалиний» в своем телеграм-канале сообщает, что авиакомпания выполнит рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы и обратно по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

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