Самолеты в Дубай из Москвы и Екатеринбурга полетят по обходным маршрутам

Время полета из Москвы до ОАЭ увеличится на 2,5 часа. Так, пресс-служба «Уральских авиалиний» в своем телеграм-канале сообщает, что авиакомпания выполнит рейсы в Дубай из Екатеринбурга и Москвы и обратно по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.