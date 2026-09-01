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Татар-информ

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«СалаваТик» выпустил клип к Дню знаний на стихи Роберта Миннуллина

«СалаваТик» выпустил клип к Дню знаний на стихи Роберта Миннуллина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​ Проект «СалаваТик» подготовил к 1 сентября музыкальный подарок для своих маленьких зрителей.

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