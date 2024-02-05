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Общественники просят изъять из продажи корма для животных Hill’s и Farminа

Глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов направил в Россельхознадзор и Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Hill’s и Farminа, в которых обнаружили мышьяк, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

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