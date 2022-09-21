«Формула-1»: интересные факты и цифры (часть 2)

Продолжаем делиться интересными подробностями и техническими деталями «королевских гонок». 1. В команду «Формулы-1» может входить до 600 человек Со стороны кажется, что в командах «Ф-1» не так много человек, лишь технический персонал и пилоты.
Продолжаем делиться интересными подробностями и техническими деталями «королевских гонок». 1. В команду «Формулы-1» может входить до 600 человек Со стороны кажется, что в командах «Ф-1» не так много человек, лишь технический персонал и пилоты.
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