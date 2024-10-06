Голландский «ястреб»: добьётся ли новый генсек НАТО увеличения военной поддержки Украины

1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась давно не виданная церемония: просидевший в должности генерального секретаря организации целых десять лет норвежец Столтенберг, «бравый солдат Йенс», наконец сдал пост и полагающуюся ему регалию – стилизованный под древнескандинавский деревянный молоточек.