Российский SJ-100 набирает высоту — новый лайнер обеспечили заказами на три года

Импортозамещенный региональный лайнер SJ-100 обеспечил себя заказами на три года вперед. О том, что портфель подтвержденных контрактов уже превысил 40 воздушных судов, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума.
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