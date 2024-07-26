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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева – явный фаворит финала в Яссах против Аванесян. 1.37 – 17-летняя россиянка выиграет первый турнир WTA в карьере

Мирра Андреева встретится с Элиной Аванесян в финале турнира WTA 250 в румынских Яссах. Андреева котируется явной фавориткой встречи за 1.

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