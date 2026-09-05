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Воронежские новости

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Льготные лекарства могут перевести на электронные рецепты в Воронежской области

Льготные лекарства могут перевести на электронные рецепты в Воронежской области

Главная идея – избежать ситуаций, когда человек приходит за нужным медикаментом, а его нет в наличии.

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