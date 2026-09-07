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Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию

Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 306 украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ .

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