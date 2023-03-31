Бизнесу из новых регионов предложили ускорить предоставление поддержки

Малым и средним предприятиям из новых российских регионов необходимо дать поддержку уже в 2023 году, для этого Росстату предложили определять, подпадают ли такие компании под критерии получения помощи, по среднесписочной численности сотрудников.
Малым и средним предприятиям из новых российских регионов необходимо дать поддержку уже в 2023 году, для этого Росстату предложили определять, подпадают ли такие компании под критерии получения помощи, по среднесписочной численности сотрудников.
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