Парламентская газета

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Бизнесу из новых регионов предложили ускорить предоставление поддержки

Бизнесу из новых регионов предложили ускорить предоставление поддержки

Малым и средним предприятиям из новых российских регионов необходимо дать поддержку уже в 2023 году, для этого Росстату предложили определять, подпадают ли такие компании под критерии получения помощи, по среднесписочной численности сотрудников.

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