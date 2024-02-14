Nvidia предлагает локальный ИИ. Он работает на компьютере пользователя

Nvidia запускает чат с RTX: Генеративная нейронная сеть для локального использованияКомпания Nvidia представила «Чат с RTX» – революционную генеративную нейронную сеть, предназначенную для локальной работы на компьютерах под управлением Windows без необходимости подключения к Интернету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии