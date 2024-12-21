Хинштейн опроверг сообщения об ударе ВСУ по детской больнице в Рыльске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг распространяющиеся в социальных сетях сообщения о ракетных ударах ВСУ по детской больнице в Рыльске, заявив, что в городе нет отдельного медицинского учреждения для детей.
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