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Женщина решила по совету подруги лечить геморрой пиявками — и вот что с ней случилось

Женщина решила по совету подруги лечить геморрой пиявками — и вот что с ней случилось

Обычно с этой деликатной проблемой люди долго тянут и не идут к врачу — стесняются. А некоторые, кто даже доходит, в итоге доверяют лечение не специалисту, а своей опытной подруге.

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