FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Суки, кто такая Муциниеце и почему я должен об этом знать ! ? Редакция , вы там не ОХЕРЕЛИ случаем ?«Перейду границу ...
  • Fridrich Hlаva
    Ургант предатель РОССИИ не надо о нём писать кого этот  подниндосник интересует?«Ах, водевиль»: У...
  • Влад Владимиров
    Да, пусть он там, в принципе, живет... Ему ж никто конца ведь не желает... Он же на Россию грязь не льет. Хотя, как ...Валерий Леонтьев ...

Лувр выложил за чуть не выкинутую «Насмешку над Христом» 24 миллиона евро

Лувр выложил за чуть не выкинутую «Насмешку над Христом» 24 миллиона евро

Музей копил деньги на работу Джованни Чимабуэ несколько лет Лувр долго собирался с силами и наконец-то выкупил за 24 млн евро работу «Насмешка над Христом» Джованни Чимабуэ, которую несколько лет назад француженка чуть не выбросила на помойку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх