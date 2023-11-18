Лувр выложил за чуть не выкинутую «Насмешку над Христом» 24 миллиона евро

Музей копил деньги на работу Джованни Чимабуэ несколько лет Лувр долго собирался с силами и наконец-то выкупил за 24 млн евро работу «Насмешка над Христом» Джованни Чимабуэ, которую несколько лет назад француженка чуть не выбросила на помойку.