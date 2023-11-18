Лувр выложил за чуть не выкинутую «Насмешку над Христом» 24 миллиона евро

Музей копил деньги на работу Джованни Чимабуэ несколько лет Лувр долго собирался с силами и наконец-то выкупил за 24 млн евро работу «Насмешка над Христом» Джованни Чимабуэ, которую несколько лет назад француженка чуть не выбросила на помойку.
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