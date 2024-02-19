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Как найти сгоревший предохранитель без снятия

Как найти сгоревший предохранитель без снятия

Практика показывает, что повреждение предохранителя – одна из основных причин поломки автомобилей. Известно немало случаев, когда меняли дорогостоящие комплектующие, хотя проблема крылась в сгоревшем предохранителе.

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