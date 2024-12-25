Власти Украины, которые признаются в террористических актах, таким способом показывают Западу, что может произойти, если Киев перестанет получать помощь партнеров из стран Евросоюза, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
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