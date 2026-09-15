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Орловские новости

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Орловский подросток вынес из квартиры одноклассника золото

Орловский подросток вынес из квартиры одноклассника золото

Подросток похитил шкатулку с золотыми изделиями на сумму более 319 тыс. рублей, а на вырученные деньги купил смартфон и питбайк.

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