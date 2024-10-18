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В Госдуме объяснили, каких дипломов работодатели ждут от выпускников вузов

В Госдуме объяснили, каких дипломов работодатели ждут от выпускников вузов

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Первый зампредседателя Комитета ГД по науке и высшему образованию, депутат фракции «Единая Россия» Екатерина Харченко прокомментировала итоги пилотного проекта трансформации системы высшего образования.

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