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Челябинец пойдет под суд за разбой

Челябинец пойдет под суд за разбой

В Челябинске 31-летний местный житель обвиняется в разбое, совершенном группой лиц и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

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