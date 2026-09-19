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Царьград

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Виталий Милонов призвал мужчин предотвращать аборты жен

Виталий Милонов призвал мужчин предотвращать аборты жен

Депутат Виталий Милонов утверждает, что мужчины ответственны за решение сохранить ребенка или сделать аборт.

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