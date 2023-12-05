Стало известно, каких ракет не хватило России в начале СВО

НАТО боится, что в зоне СВО появятся иранские Fateh и Zolfaghar Константин Ольшанский Фото: Anas Alkharboutli/dpa/TASS Снятие с Ирана санкций, запрещающих экспортные поставки крылатых и баллистических ракет, может полностью переломить ход СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии