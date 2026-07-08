В Брянске водитель авто подала в суд на попавшего под колеса подростка

Подросток на спор перебегал дорогу в неположенном месте.В Бежицком районном суде Брянска рассмотрели необычное ДТП: владелица автомобиля подала иск к несовершеннолетнему пешеходу и его родителям, требуя возместить ущерб за повреждённую машину.