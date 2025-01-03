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Салах о наградах: «Побеждая с командой, больше шансов завоевать «Золотой мяч» или что-то еще. Хочу выиграть АПЛ, чтобы люди сказали, что я сделал разницу и помог победить»

«Я действительно мотивирован на победу в Премьер-лиге. 90% получения индивидуальной награды зависит от вашей игры с командой и завоевания с ней трофея.

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