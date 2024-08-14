Генпрокуратура ФРГ не стала комментировать выдачу ордера на арест украинца по СП

Генпрокуратура Германии в среду, 14 августа, не стала комментировать информацию о том, что в стране выдали ордер на арест украинца, причастного к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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