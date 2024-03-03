Премьер Италии назвала юридически сложным использование активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто указала на наличие препятствий на пути к использованию замороженных активов России для помощи Украине.
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