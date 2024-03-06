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"Разъедает чувство стыда и вины": Пока Галкин* издевается над "старостью", Акунин** истерит

"Разъедает чувство стыда и вины": Пока Галкин* издевается над "старостью", Акунин** истерит

Неудачливый комик предпенсионного возраста вновь взялся за старое, выступая на американской сцене, его жена потерпела фатальную неудачу, пытаясь обмануть свою аудитории, а графоман Акунин** впал в какое-то неистовство из-за пенсионных накоплений в России – самые яркие скандалы минувшей недели.

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