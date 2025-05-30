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Петербургский дневник

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Депутат Смолин сообщил про нововведения для абитуриентов

Депутат Смолин сообщил про нововведения для абитуриентов

Власти хотят стимулировать бывших школьников поступать на технические специальности Для стимулирования абитуриентов поступать на технические специальности могут быть использованы различные меры, такие как увеличение бюджетных мест и повышение стипендий, сообщил радио Sputnik первый заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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