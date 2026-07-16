Россиянам объяснили, почему надпись «без углеводов» может вводить в заблуждение

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила, что продукты с маркировкой «без углеводов» не всегда соответствуют этому заявлению, поэтому ориентироваться нужно на состав.
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