В Якутии бывший социальный работник осуждена к реальному лишению свободы за мошенничество

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор жительнице города Олёкминска, обвиняемой в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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