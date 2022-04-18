В Хабаровском крае сотрудники отдела по вопросам миграции вручили паспорт гражданина Российской Федерации бывшему жителю Украины

В администрации городского поселения «город Амурск» в торжественной обстановке начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району полковник полиции Светлана Малиновская совместно с главой города Сергеем Семеновым вручила паспорт гражданина Российской Федерации участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.