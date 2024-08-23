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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Агроном Нияз Галиев: Иң башта корылык җафалады, аннан соң яңгырлар иште

Агроном Нияз Галиев: Иң башта корылык җафалады, аннан соң яңгырлар иште

Быелгы урып-җыю кампаниясе игенчеләрне янә бер тапкыр сыный – тулы амбарлар белән кышка керә алырбызмы, югалтуларсыз алтын бөртекләребезне җыеп булырмы? Саба районы «Игенче» хуҗалыгының баш агрономы Нияз Галиев быел авыл хуҗалыгы өчен үзенчәлекле ел булуын әйтә.

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