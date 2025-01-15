Нетаньяху поблагодарил Трампа за обещание помочь с Газой

Благодарность в связи с обещанием избранного президента США Дональда Трампа помочь Израилю в борьбе с терроризмом в Газе выразил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху 16 января, сообщает канцелярия главы правительства.
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