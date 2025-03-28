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Defense One: Трамп на следующей неделе оценит три варианта ПРО «Золотой купол»

Defense One: Трамп на следующей неделе оценит три варианта ПРО «Золотой купол»

Американский президент Дональд Трамп на следующей неделе рассмотрит три варианта проекта системы противоракетной обороны США «Золотой купол», сообщает портал Defense One со ссылкой на источники в Пентагоне.

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