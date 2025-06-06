В Республике Коми полицейские вывели из охваченного дымом подъезда мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться

«Во время патрулирования местности сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Воркутинский» Республики Коми старший лейтенант полиции Константин Осипенко и лейтенант полиции Владимир Кинев заметили дым, исходящий из окна квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Энгельса города Воркуты.
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