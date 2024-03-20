В бундестаге не исключили падения НАТО после отправки солдат альянса на Украину

Депутат бундестага ФРГ от партии BSW Севим Дагдален обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом о его оценке призыва руководителей ряда стран-членов НАТО отправить своих военнослужащих на Украину.
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